Lifschitz integra un grupo de Whatsapp muy particular

El gobernador santafesino reveló que integra un grupo de Whatsapp de gobernadores “autogestionado”. Confió quién es el administrador. También se refirió a la relación con el gobierno nacional.

En el estudio de A Diario (Radio 2); Miguel Lifschitz admitió al periodista Hernán Funes que existe un grupo de la aplicación de mensajería instantánea que integra a distintos gobernadores del país. Según sostuvo, lo conforman los jefes de gobierno de Córdoba, Salta, Entre Ríos, Chaco, Neuquén y Río Negro. Y claro, Santa Fe. Luego, confió que el administrador es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y aclaró: “Es un grupo autogestionado”.

“Tenemos una situación particular en Santa Fe que nos da ventajas. No somos del grupo de Cambiemos, no integramos las provincias oficilialistas y no somos kirchneristas. Integramos heterogéneo, que apostamos a que nos vaya bien”, manifestó.

“Cambiemos mira con atención a Santa Fe”, advirtió. “El presidente (Macri) hizo una elección importante en Santa Fe pero las decisiones políticas las toma la gente. Quienes fuimos elegidos buscamos puntos de acuerdo y hacer políticas constructivas. Esa es mi vocación, tanto con el gobierno nacional y los municipios con los que trabajamos con habitualidad”, agregó.