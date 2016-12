Lifschitz tras la salida de Prat Gay: “Preocupan los cambios tan abruptos”

Consultado sobre los reemplazantes escogidos por Macri, el economista Nicolás Dujovne en Hacienda y Luis Caputo en Finanzas, dijo: “Conozco pero muy de referencia a Caputo porque ya estaba trabajando en Finanzas pero no tengo mayores referencias”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo