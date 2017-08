Lifschitz valoró haberse reunido con Macri en plena campaña

Lifschitz, teniendo en cuenta el marco habitualmente tenso en épocas de campaña, valoró el buen tono del encuentro. “Fue una reunión provechosa y respetuosa, en el marco de una campaña donde uno supone que no hay marco para discutir temas de gestión. Que el presidente se haya hecho espacio nos hace bien bien”, dijo en diálogo con el programa A diario, de Radio 2.

El presidente no dio una respuesta concreta sobre la deuda con la provincia, pero si “predisposición para encontrar una solución”.

Distendida pero no del todo fluida. Así pareció quedar la relación entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador Miguel Lifschitz después de la reunión que mantuvieron este lunes en Santa Fe capital.

