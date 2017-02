Literatura: "Conduciendo la escuela"

Han tratado de abordar los temas desde una doble dimensión: por un lado, brindar conceptos que sirvan para fundamentar lo que ya se esté haciendo; por otro, brindar nuevas miradas que permitan modificar lo que se vislumbra como necesitado de cambios; y, probablemente, instaurar prácticas a las que quizá no se les presta la debida atención.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo