Llop le bajó el tenor a la derrota y asegura que sacó varias conclusiones

Juan Manuel Llop prefirió quedarse con lo que él consideró la parte positiva que tuvo la derrota a manos de Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto por octavos de final de la Copa Santa Fe. En el estreno de su nuevo ciclo, el Chocho aseguró que buscan "otro tipo de objetivos" y destacó el trabajo de algunos futbolistas.



"Estamos buscando otro tipo de objetivo, más allá de que a todos nos gusta ganar. Ser competitivo te lleva a querer ganar siempre. Pero si bien te puede afectar un poco en lo emocional, para lo que necesitamos nosotros, no está tan mal", dijo el conductor rojinegro.



Al Chocho, este juego le "sirvió para evaluar muchas cosas, porque no es lo mismo un entrenamiento que un partido. El partido pudimos haberlo ganado, al final lo perdimos a penales... Pero desde lo que quería ver, es positivo".



"Hicimos muchas cosas que habíamos entrenado, pero no pudimos terminarlas como pretendíamos. Los chicos entendieron mucho de lo que entrenamos en cuatro o cinco días. Es positivo también el rendimiento de muchos chicos que están a la altura de lo que necesitamos para esta temporada", añadió.



Finalmente, comentó: "Ahora seguiremos trabajando en los objetivos venideros: esta semana nos vamos a concentrar, vamos a estar todos juntos con los chicos que se sumaron el lunes pasado. Hay que seguir trabajando con las incorporaciones, para no equivocarnos".