Lo amenazó con un arma para pedirle que levantara la caca de su perro

Un hombre denunció que en la mañana de este miércoles llevó a su perro a la plaza de Presidente Perón y Crespo y un vecino lo increpó y lo amenazó con un arma de fuego. La discusión se desencadenó, según su relato, porque le pidió que juntara el excremento del animal, cuestión que estaba por hacer con una bolsa.

Luis, de 42 años, comentó al programa A Diario (Radio 2) y después a De 12 a 14 (El Tres) que a las 6.30 de este miércoles sacó a pasear a su perra y después de unos minutos un vecino le pidió que levantara su excremento. "Yo siempre llevo bolsas. Le dije que estaba por hacerlo, que si quería quejarse que llamara al 911", agregó.

"Después se levantó la remera, sacó una pistola y me apuntó a la altura de la cabeza. Me dijo que era policía. Dije: este me dispara. Llamé al 911, llegó rápido un patrullero de la comisaría 13ª y actuaron muy bien", expresó.

Luis explicó que a partir de este suceso va a cambiar de espacio público a la hora de llevar a sus mascotas. "Si vuelvo acá tengo miedo que me vuelva a apuntar o que tire comida con veneno. La gente anda muy desquiciada, muy nerviosa", concluyó.