Lo encontraron golpeado e inconsciente: su esposa pide testigos

Un joven salió con su motocicleta rumbo a su trabajo en la madrugada del miércoles. Iba rumbo a un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez, pero al llegar a la zona de Córdoba y Circunvalación sucedió algo que él no recuerda. Lo encontraron con un fuerte golpe en la cabeza y varias fracturas. Ahora se encuentra en terapia intensiva en el Sanatorio Los Alerces, evolucionando favorablemente, pero no puede recordar nada de lo que le sucedió. Por eso, su esposa pide testigos o datos del episodio.

Paola, esposa de Joel, le contó al periodista Daniel Amoroso en el programa Cada Día (El Tres) que “en este momento él se encuentra en terapia. Tiene fractura expuesta en el codo, unas costillas rotas, la clavícula quebrada. Está asisitido por un respirador”. La chica contó que Joel “se despierta por momentos, pero no recuerda nada”.

La joven confirmó que el hecho “fue camino al trabajo y no se sabe lo que pasó”. Y añadió: “La Policía me entregó su ropa; no hemos encontrado ningún tipo de documentación ni su teléfono celular, por eso creemos que pudo tratarse de un robo”.

“Yo me doy cuenta porque cuando se suponía que ya tenía que estar en casa, sus compañeros me escribieron para saber cómo estaba. Entonces ahí empiezo a llamarlo, su teléfono me daba apagado”, describió.

Paola continuó: “Llamo al Sies y me dijeron que estaban saturados de trabajo, que llame hospital por hospital. Y doy con él en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Luego lo pudimos trasladar hasta acá (Los Alerces)”.

La esposa del muchacho herido afirmó que “él no se acuerda de nada, por eso yo estoy pidiendo que si alguien se enteró de algo o pasó por ahí en ese momento, que se acerque y nos brinde esos datos”.

Sobre el estado de salud de Joel, su esposa comentó que “en el último parte médico nos dijeron que estaba evolucionando muy bien y que iban a tratar de pasarlo a una sala”.

“Estamos todos en cadena de oración, estamos todos mandando buenas energías; su hija lo está esperando, toda la familia lo está esperando y yo también lo estoy esperando que salga por esta puerta para poder volver a casa”, finalizó.

La familia pide que si alguien tiene datos de lo sucedido, se acerque al hospital Los Alerces para hablar con ellos.