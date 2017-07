López Molina: "En Rosario también queremos cambiar"

El precandidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina expresó que “estamos trabajando para que Rosario se sume al cambio que está experimentando el país”. En ese sentido, destacó: “En Rosario también queremos empezar a cambiar. Estamos muy esperanzados, porque muchos rosarinos tienen la convicción de que podemos estar mejor y van a ratificar el rumbo que iniciamos bajo la presidencia de Mauricio Macri”.

Asimismo, el aspirante a ocupar una banca en el Concejo Municipal indicó que “juntos estamos llevando adelante una transformación muy importante en la Argentina, recuperando el diálogo, el respeto por las instituciones y transformándonos en un país previsible”.

“Sabemos que en muchos sectores hay personas que no la están pasando bien, no ocultamos la realidad, pero los indicadores nos marcan que vamos por el camino correcto. Ya estamos creciendo y a una buena velocidad, no tan rápido como quisiéramos, pero hace casi siete años que la Argentina no crecía de esta manera”.

Por otra parte, López Molina aseveró que “la inflación es la mitad que el año pasado; estamos recuperando los créditos hipotecarios y en todas sus formas; aunque nos quieran hacer creer lo contrario, se está reactivando la creación de empleos genuinos, implementamos medidas sociales que tuvieron un impacto muy positivo y estamos llevando adelante una lucha como nunca antes contra el narcotráfico. Estamos cambiando lo que otros decían que nunca iba a cambiar”.

“Por todo esto, confiamos en que muchos vecinos nos van a acompañar en este propósito que compartimos, de que la esperanza le gane al miedo y la resignación. Los rosarinos no debemos acostumbrarnos a vivir con los problemas que durante tanto tiempo nuestros gobernantes no supieron resolver. Quienes queremos a Rosario tenemos que trabajar juntos, sin plantear falsas dicotomías, de esa manera no habrá nada que juntos no podamos solucionar”.

A su vez, el referente de Cambiemos aseveró: “Nación está haciendo la mayor inversión en obras para nuestra ciudad de los últimos 15 años”, al mismo tiempo que agregó que “el gobierno del presidente Mauricio Macri continuará privilegiando a nuestra ciudad como lo hace desde el primer día de su mandato”.

Finalmente, López Molina enfatizó que “la realización de obras en Rosario es prioridad para el gobierno nacional, reactivamos obras que durante doce años se frenaron o se le negaron a la ciudad, las estamos concretando y sabemos que todavía falta mucho, pero estamos avanzando a paso firme en el rumbo que nos marcamos” concluyó López Molina