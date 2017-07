López Molina: “Estamos ante una oportunidad única para construir la ciudad de los próximos 30 años”

El precandidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina manifestó que “los rosarinos estamos ante una oportunidad única para construir la ciudad de los próximos 30 años”. En tal sentido, agregó que “a veces nos quedamos estancados en los problemas que tiene Rosario, pero la verdad no hay nada que no podamos resolver juntos. Se necesita de dirigentes que vengan a poner el cuerpo y garantizar que ese cambio llegue”.

Consultado sobre las motivaciones que lo impulsan a para ser candidato a concejal, expresó que “el Concejo, con todas la limitaciones y defectos que pueda tener, conserva esa cercanía permanente con la gente”. “La idea de encabezar una lista dentro de Cambiemos tiene que ver con eso, con estar más cerca y de verdad patear el tablero para que Rosario resuelva esos problemas que tiene hace tanto tiempo, y que están siempre en discusión porque no se les encuentra solución”, prosiguió.

Asimismo, López Molina mencionó que su metodología de trabajo tiene que ver con “sacarle el jugo a cada lugar donde estoy, hacer mi aporte, tratar de dejar una huella, y tocar temas que realmente importan y preocupan a los rosarinos”.

“Durante mi período como concejal presenté proyectos sobre temáticas con las que nadie se animaba a meterse, y le pusimos el cuerpo, intentamos generar una propuesta, concentrándonos en temas que realmente le importan a los vecinos, como es el caso de los cuidacoches que permanece aún sin resolver, pero que logramos dejar planteada la discusión. O como, por ejemplo, en el caso de Esperanto, que peleamos juntos al vecino y evitamos que se instale un boliche que en realidad era un lugar para lavar dinero proveniente del narcotráfico”, declaró el referente de Cambiemos.

Asimismo, opinó que “los concejales tenemos que ser como megáfonos, que toman los reclamos de los vecinos que no escucha nadie y multiplicarlos, volverlos masivos, esa es mi manera de trabajar, presentar proyectos, caminar y poner el cuerpo, y me parece que es muy bueno que sea el rosarino -y no los políticos tomando café- el que defina el 13 de agosto quién cree que es el candidato dentro de Cambiemos que cuando se termine la campaña y llegue a una banca en el Concejo lo va a cuidar, lo va a defender, lo va a tener cerca y va a tratar de encontrar alguna solución a sus problemas, eso es lo que hice estos años y lo que quiero seguir haciendo”.

“Cuando la política empieza a olvidarse del objetivo colectivo, del por qué y para quién estamos acá, que es para mejorar nuestra ciudad y para trabajar por el rosarino y se prioriza el objetivo individual de ser candidato o candidata a, estás haciendo política de una mala manera”, concluyó López Molina.