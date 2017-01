Los argentinos que estuvieron en la asunción de Trump

Pero hubo otros políticos presentes en la asunción del magnate neoyorquino de 70 años. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acudió especialmente invitado por el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que ahora será colaborador de Trump en materia de seguridad.

El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner estuvo acompañado de su pareja, la actriz Carla Peterson, que –según publicó en las redes sociales- motivó comentarios acerca del elegante abrigo jujeño que lució.

El presidente Mauricio Macri no participó del acto de asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero otros argentinos dieron el presente en un día que puede marcar cambios históricos para el mundo.

