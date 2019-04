Los candidatos más votados para intendente compartieron una mesa de debate en El Tres

Los candidatos más votados en las Paso para intendente, Roberto Sukerman, Pablo Javkin y Roy López Molina, compartieron una mesa de debate en el día posterior a las elecciones primarias. Aceptaron hacer un debate antes de los comicios generales y celebraron la "renovación" dirigencial que eligió la ciudadanía.

Entrevistados por el periodista Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres), los aspirantes a la intendencia coincidieron que el resultado de las Paso apuntan a "una nueva etapa" en la ciudad.

"Queremos que Perotti sea gobernador y llegar a las elecciones nacionales con un frente que termine con las políticas de Macri. Somos coherentes, siempre pensamos lo mismo. No voy a ver cómo hago para conseguir un voto más; quiero que queden claras las ideas", señaló Sukerman.

Por su parte, Javkin manifestó que desde este lunes "empieza de nuevo" la campaña electoral y deberá "reconquistar" al electorado. "Le hizo bien al Frente Progresista abrirse, ser más plural. Es una fuerza política que no tiene vinculación con peleas nacionales, que no tiene candidatos que dependan de una ex presidenta o un presidente. Vamos a discutir temas de Rosario con un frente que hizo mucho en Rosario, pero que debe incorporar nuevas soluciones", afirmó.

El candidato de Cambiemos López Molina indicó que la situación nacional "influyó" en los votos obtenidos este domingo y resaltó que cada elección "tiene su momento, su clima". "Cumplimos un objetivo. Fuimos a una interna y la ganamos. Ahora empieza otra etapa. Hay una agenda local potente que la sumo en totalidad", finalizó.