Los cigarrillos aumentan por las dudas

Vivas dijo que algunos comerciantes decidieron "no comprar" cigarrillos hasta tener en claro el valor. En tanto, otros optaron por cobrar con los supuestos nuevos precios.

"Nos enteramos que por ahora no van a aumentar. Sucede que el 31 de diciembre venció la prórroga sobre una alícuota sobre los cigarrillos, que pasaba del 7 al 21 por ciento", expresó.

Desde la Unión de Kiosqueros de Rosario señalaron que hasta el momento no tienen la confirmación de que los precios de los cigarrillos vayan a aumentar. La aclaración tiene lugar después de que muchos consumidores se quejaran por nuevas subas de entre un 20 y un 30 por ciento que no habían sido comunicadas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo