Los corredores viales que siguen complicados por el agua

Ruta Nacional 34: se mantiene corte en el tramo comprendido entre Ruta Nacional 19 y San Martín de las Escobas. Puestos coordinando tránsito en Ruta Nacional 34 y Ruta Nacional 19 (no se permite el ingreso a la Ruta Nacional 34) y en Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 64, San Martín de las Escobas.

