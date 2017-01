Los dos primeros homicidios del año en Rosario

Según datos de testigos, momentos antes la víctima venía caminando por el lugar, cuando se le acercó un hombre en bicicleta quien le disparos y se fue del lugar. Al muerto se le encontró una billetera con documentación personal y algo de dinero, como así también que a simple vista no se observó faltante de efectos personales, en el lugar.

Fuentes policiales informaron sobre el fallecimiento de Juan Jesús G. de 38 años, a raíz de las lesiones recibidas el domingo pasado. Según trascendió, ese día a la 1.50, personal policial se hizo presente en Liniers 380 bis. Allí, una mujer identificada como Jésica P de 30 años, declaró que momentos antes estaba en la puerta de su casa, junto a su pareja, Rolando C. y su primo Juan G cuando se acercó un hombre en un Peugeot 307 o 207 desde donde abrió fuego.

