Los hinchas de Boca no podrán festejar su día en la Bombonera

Los hinchas de Boca Juniors no podrán festejar hoy en la Bombonera el "Día del Hincha de Boca", celebración que se repite cada 12 de diciembre desde hace seis años, debido a las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio, que no abrirá sus puertas al público.



"El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio, este miércoles 12/12 no se podrán abrir las puertas de la Bombonera para que los hinchas puedan celebrar su día en las instalaciones del club", informó la entidad xeneize en su sitio web oficial.



"A pesar de la decisión de Boca Juniors de disponer todos los medios para la organización del evento, las medidas dispuestas que limitan el ingreso del público en general, desnaturalizan el objetivo de la convocatoria tal como se había planteado.



Por ese motivo el club en esta oportunidad no podrá poner a disposición el estadio para recibir a los hinchas y les pide disculpas a todos aquellos que tenían la decisión de participar de la jornada", añadió por último el comunicado oficial de la institución de la Ribera.





El festejo en La Bombonera, libre y gratuito, estaba previsto de 14 a 19 y podían participar tanto los socios como los hinchas comunes, que ayer hicieron largas filas para recibir una entrada y según una fuente del club fueron 25.000 las personas que retiraron su ticket en la sede Xeneize.



El evento se llevó a cabo por primera vez en 2012, el 12/12/2012, cuando un grupo de hinchas eligió esa fecha por repetición del número 12, que identifica a la parcialidad Xeneize.



Los dos primeros años los hinchas se autoconvocaban en el Obelisco para celebrar su día, pero a partir de 2014 el club centralizó los festejos en La Bombonera para darle una mejor organización y evitar desbordes.