Los homicidios en Rosario bajaron un 29% pero aún duplican la media nacional

Es decir que poco menos de la mitad de las investigaciones de homicidios aún no se ha resulto, mientras en la provincia de Buenos Aires el 85,2 por ciento de los asesinatos dolosos de 2015 “tienen un imputado identificado”, según la Procuración de ese distrito.

El ex Defensor General santafesino señaló que en la comparación con provincia de Buenos Aires, “así como la tasa de homicidios en Rosario es más alta, la tasa de castigo también es menor”.

“Nadie puede vincular directamente el crecimiento de la tasa de homicidio con el crecimiento del narcotráfico, porque otras ciudades tienen problemas de similar intensidad en relación al narcotráfico y sin embargo tienen tasas de homicidios mucho más bajas”, coincidió el ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón, en diálogo con Télam.

