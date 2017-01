Los incendios en La Pampa cruzaron a Buenos Aires

El incendio aún continúa activo, superó el límite interprovincial y este miércoles alcanzó un sector próximo a la localidad bonaerense de Algarrobo. Eso afectó la circulación en la ruta nacional 22, aunque todavía no el fuego amenaza poblaciones cercanas, añadió TN.

"Ya no queda nada más por quemarse, se perdieron alambrados, mucha infraestructura y hubo que sacrificar animales que estaban agonizando alcanzados por las llamas", contó un productor de la región, donde esperan -a contramano de lo que ocurre en Santa Fe- la llegada de agua.

Al costado de la ruta 22, en la zona de La Adela, se registraron decenas de vacas muertas alcanzadas por las llamas. Productores de esa provincia reclaman que se ponga en marcha un sistema de ayuda para "los que no tienen más nada".

Las autoridades y la Policía informaron que aún quedan cinco incendios rurales. "Ha afectado cabezas de ganado y fauna silvestre. Hay poblaciones en la zona pero están a una distancia prudencial. Por el momento no tenemos que prever una evacuación", dijo el titular provincial de Defensa Civil, Damián Bollack, citó Infobae.com.

