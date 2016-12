Los ocho alimentos naturales para combatir el insomnio

Huevos cocidos: es rico en proteínas, lo que mantiene al estómago ocupado y con mayor sensación de saciedad. De esta forma, el hambre no será problema durante el descanso.

Frutos secos: ricos en calorías y grasas saludables, son una fuente significativa de melatonina, una sustancia que le indica al cerebro que ya es hora de dormir. Comer almendras disminuye el estrés, alivia el hambre y ayuda a conciliar el sueño. Se recomiendan que los frutos no sean azucarados.

Un buen descanso es clave para renovar energías y permitir que el organismo realice una serie des funciones que no puede hacer en otros momentos del día. El insomnio genera irritabilidad, decaimiento y disminución en la productividad, además de que aumenta el riesgo de contraer enfermedades cadiovasculares y cognitivas.

