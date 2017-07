Los principales ejes y cruces del debate entre Rossi y Rodenas

Fue intenso el debate de los precandidatos a diputados nacionales por el Frente Justicialista Alejandra Rodenas (de la lista Nuevo Espacio Santafesino) y Agustin Rossi (Unidad Ciudadana) este domingo a la noche en el programa Mesa Política, de El Tres.

Ambos precandidatos estuvieron acompañados por sendas numerosas comitivas integradas por sindicalistas, legisladores provinciales, intendentes, presidentes comunales y asesores que coparon los estudios de Televisión Litoral.

Estos fueron los principales ejes del debate:

En el comienzo ambos se presentaron y argumentaron por qué son precandidatos.

Rossi arrancó: “Conformamos una propuesta político electoral que cree que hay que tratar los temas que tienen implicancia en la vida cotidiana de los argentinos y vemos que el gobierno hace un esfuerzo enorme para no tratar esos temas, para desviarlos. Unidad Ciudadana es una propuesta que tiene un reconocimiento de lo que hizo Cristina (Kirchner). Está Cristina en el centro de la escena política. Unidad Ciudadana es una propuesta fuertemente opositora a la propuesta del gobierno de Mauricio Macri y nace con la intención de ponerle freno”.

A su turno, Rodenas dijo es candidata porque “el peronismo de Santa Fe necesitaba un cambio” y también porque “escuché, escuché a los senadores, a los miembros de organizaciones colectivas y de esa escucha nació la candidatura. El peronismo santafesino se merece una reconstrucción que valore los derechos adquiridos de la gestión anterior, pero que también piense en el futuro”.

¿Qué proyectos de ley llevarían al Congreso Nacional?

La ex jueza priorizó su proyecto de “endurecer las sanciones penales para los casos de corrupción en los que hayan intervenido funcionarios públicos”.

En tanto el parlamentario del Mercosur anunció que va a presentar un proyecto de ley que pida el “congelamiento de las tarifas (de los servicios públicos) para todo el 2018. Las tarifas no solamente son caras, sino que son impagables. Que el presidente se haga cargo del cuadro tarifario del 2018“. Y agregó que “si la política pone a un ciudadano en la disyuntiva de comer o pagar la luz, tenemos que tener en claro que la política no sirve para nada, porque la política debe ofrecer un futuro de crecimiento“.

Sin tomar respiro, su contrincante lo chicaneó aduciendo que “nadie va a poner en duda que el aumento de las tarifas afectó a los trabajadores, a los pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores, pero también creo que tenemos que trabajar en aquellas cosas en las que nos equivocamos. Tenemos que hacer una profunda autocrítica, no nos podemos olvidar de la autocritica, de los casos de corrupción que son casi casos de traición“.

Rossi no se quedó atrás y le devolvió mirándola a los ojos: “Hace 25 días la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto para declarar la imputabilidad de los delitos de corrupción, entonces tu proyecto (en relación a la iniciativa de Rodenas) ya está tratado y aprobado, humildemente te lo digo, probablemente no lo sabías“.

El cruce por De Vido

Una de las modalidades del debate fue mostrar preguntas de los televidentes que llegaron vía Twitter al programa en común para ambos candidatos. Uno de ellos los consultó sobre qué harán si vuelven a pedir la expulsión de Julio De Vido como integrante de la Cámara de Diputados de la Nación.

El ex ministro de Defensa de la Nación, sin rodeos, fue contundente: “Votaría en contra, porque los mismos diputados que quisieron expulsarlo a De Vido son los que aprobaron el pliego de De Vido cuando ingresó a la Cámara y esto no es defender a De Vido, es defender las leyes, es defender la Constitución Nacional“.

Rodenas volvió a diferenciarse: “Si yo fuese De Vido, renuncio a mi cargo y dejo que la Justicia actúe en su debido proceso y con los Tribunales correspondientes“.

Entonces Rossi le salió al cruce y le planteó que “tendríamos que haberle pedido una renuncia a Macri, porque Macri fue candidato estando procesado”. A lo que su competidora le respondió con una pregunta: “Por qué no lo hicieron…. porque llegaron tarde –espondió ella misma–; tendrían que haberlo hecho, tendrían que haberle pedido la renuncia”, cerró.

El papel de Cristina en el peronismo

El ex diputado nacional dijo que es “indiscutible” el liderazgo de la ex presidenta. “Fue el mejor gobierno de los últimos 50 años. Hay reconocimiento, empatía y reconocimiento popular. Fue el gobierno más peronista que hubo en la Argentina después del peronismo de Perón y lo que hizo su gobierno fue una reparación enorme de derechos”, afirmó.

La ex magistrada reconoció lo que hizo Cristina en materia de derechos, inclusión social, educativa y política y dijo no tener ninguna objeción en cuanto a ello. “Sí considero que hay cosas que anduvieron mal, faltó diálogo territorial y faltó autocrítica", apuntó.

La edad de imputabilidad a menores

En otro tramo del programa se mostró una encuesta donde los televidentes marcaron una tendencia favorable para el descenso de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, según la intención del gobierno nacional. Allí no hubo casi diferencias entre ambos candidatos ya que se manifestaron en contra. Rodenas señaló que “hay que trabajar las causas” y “los casos de participación de menores en casos delictivos soy muy mínimos, me parece que en esto hay una construcción mediática importante“. Rossi sostuvo “que bajar la edad de imputabilidad lo único que va a hacer es criminalizar a una población etaria, hay que ser sincero, cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad de chicos de 14 años, se habla de un tipo de chico de 14 años, con eso lo único que se va a hacer es aumentar la violencia institucional, va a haber mayor poder de la policía de actuar sobre esa población”.

Narcotráfico y Narcocriminalidad

Sobre las situaciones de violencia que ocurrieron en la ciudad en los últimos tiempos. La ex jueza respondió: “No pudimos bajar los índices de pobreza (durante los últimos años) a los niveles que hubiese querido un peronista, pero también es cierto que Macri no hizo nada para disminuir los aumentos sucesivos, me parece que las cuestiones que tienen que ver con lo criminológico que son emergentes de situaciones sociales, hay que analizarlo en el contexto de los índices de pobreza que no hemos podido revertir en la Argentina“.

El ex ministro mostró un libro que publicó en 2012 donde ya advertía “la convivencia en la provincia de Santa Fe entre las Fuerzas de Seguridad con el mundo del delito”. Pero en ese momento, según trajo a la memoria, le decían que los homicidios eran en ocasión de robos y homicidios interpersonales o peleas entre vecinos. “En ese momento hicimos este libro donde planteamos propuestas” agregó y no olvidó que “(el comisario) Tognoli fue Jefe de Drogas Peligrosas (y luego jefe de la policía provincial) y eso generó sin duda el crecimiento del delito narco”.

Allí, en otro tenso momento, su rival en la interna lo cruzó: “Mientras todo eso pasaba, ¿que pasó que ustedes no vinieron a reunirse con los jueces penales?“. Él rápidamente respondió: “Tuve reuniones con los jueces federales“. Entonces ella retrucó: “¿Y la narcocriminalidad no es narcotráfico?“. Entonces Rossi aseguró: “Critiqué fuerte al gobierno socialista por el caso Tognoli y pagué el costo político de haber dicho esto“. Ella no se quedó callada y le reclamó: “Te faltó reunirte con la trinchera más vulnerable, que es la trinchera de los jueces penales de la provincia“ a lo que su rival aseguró: “Para eso tenés a los diputados y senadores provinciales, yo como Ministro de Defensa no podía hacer nada“. Por último la mujer culminó: “Tendrías que haberte acercado, teníamos un homicidio por día“.

Otro duro cruce

Casi sobre el final del debate, ambos precandidatos se reprocharon la estrategia de campaña. Rossi cuestionó a Rodenas y le dijo que “sos la única que me criticó en la campaña, yo no dije una palabra sobre vos”, y ella respondió: “No te critiqué, son todas cuestiones sacadas de contexto“. En ese momento Rossi sonrió y mantuvo la sonrisa durante unos segundos. Allí Rodenas lo increpó diciéndole: “Tú risa es misógina, Agustín“.

El cierre

Arrancó Rodenas: “Venía con otras expectativas a este debate, por eso les voy a hablar a los santafesinos y a las santafesinas y les voy a pedir que en estas elecciones de medio termino nos acompañen. Fui una jueza penal muy comprometida, siempre me consideré un sujeto político. Además de esa construcción mía propia, que tiene que ver con lo histórico y con la militancia quiero pedirles que nos acompañen. En el Nuevo Espacio Santafesino están representados todos los sectores. Acá pareciera que el único que le puede poner límite al gobierno de Macri es un núcleo duro, ese núcleo duro que representa Agustín tiene que ser representado por un peronismo movilizado y yo le quiero hablar a ese peronismo movilizado, a ese peronismo que viene de distintos sectores, incluso a los que retornaron. Les quiero hablar a ellos y le quiero hablar a los independientes, a los que están cansados de la agresividad, a los que están asqueados y doloridos de tanta corrupción, tanto del gobierno nacional como de los compañeros que están sospechados de corrupción y algunos procesados. Les quiero dar mi palabra que voy a defender los intereses de los santafesinos y de los compañeros que vamos a ingresar. Esto no es una cuestión de si Cristina si o Cristina no, esto es la supervivencia del peronismo, es algo mucho más grande que tiene una historia mucho mas potente, que puede ser acompañada por todos aquellos independientes que no tienen un rotulo, pero en el corazón tienen algo parecido al movimiento nacional justicialista“.

A su turno, Rossi recordó la figura de la diputada nacional y también precandidata a diputada que va segunda en su lista, Josefina González, quien se repone de un accidente de tránsito ocurrido en plena campaña. También le mandó saludos a su hermano por el nacimiento de su segundo nieto. “Unidad Ciudadana es una línea que quiere representar a aquel santafesino que se tiene que endeudar con la tarjeta de crédito para comer. Quiero representar a los que eran albañiles, plomeros, electricista, quiero poder representar a los comerciantes de esta provincia de Santa Fe y a los industriales. El 95% de la industria santafesina esta ligada al consumo, a ellos quiero representar. Esta es la lista, vote en defensa propia, vote por usted, abra su heladera antes de ir a votar y su heladera le va a decir si esta mejor o está peor”, cerró.