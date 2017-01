Los videojuegos también curan

Asociados a la rehabilitación, también existen Serious Games para el entrenamiento previo al uso de prótesis que, de una manera entretenida brinda a los pacientes amputados un feedback inmediato de su evolución. De acuerdo con sus desarrolladores, aporta herramientas para aprender a desarrollar conscientemente la contracción muscular a través de ejercicios repetitivos. Con el entrenamiento se busca evitar muchos usuarios abandonan la prótesis antes de alcanzar su dominio.

La tecnología se compone de un proyector que diversos escenarios en superficies como suelo y paredes y una cámara infrarroja que detecta los movimientos del niño con el fin de que pueda interactuar con las imágenes, todas orientadas a diferentes ejercicios. Entre los más destacados están una pileta sensible al tacto, un prado en que se dibujan flores con un movimiento de brazos, un piano que suena con las pisadas y un perro que sigue al chico cuando camina. “Nirvana aporta apoyo visual y auditivo al chico que evoluciona por medio del juego”, relató Intruvini, quien también explicó que los resultados de los ejercicios del niño se exportan a una computadora y así se mide su evolución.

Por otra parte, existen otros que apuntan a concientizar sobre determinada enfermedad. Entre los ejemplos que cita Tortolini están el simulador Auti-sim, que grafica la experiencia de un niño con autismo. Otro caso digno de mencionar es "That dragon, cancer", un juego desarrollado por un padre que perdió a un hijo que sufría la enfermedad y que muestra cómo es vivir ese drama familiar.

“Los videojuegos asociados a la Salud están dentro de la rama de los llamados Serious Games o juegos serios y si bien tienen un gran auge, en EEUU en nuestro país poseen un desarrollo reciente y azaroso”, explicó Alejandro Tortolini, docente e investigador de Sociología de los videojuegos y miembro de Educación Abierta LatAm.

