Macri: "A Lousteau lo estoy conociendo”

Mauricio Macri brindó una entrevista a Viviana Canosa en su nuevo programa Nada Personal, por Canal 9. Se refirió a las próximas elecciones nacionales y en ese marco no descartó presentarse acompañado por el diputado nacional Martín Losteau. También habló de su actual gestión y pidió no volver atrás.

De acuerdo a lo que publican medios nacionales, el presidente vaticinó este lunes por la noche que los comicios presidenciales serán una "elección pareja" contra el kirchnerismo porque "tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos", al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que el diputado nacional Martín Lousteau sea su compañero de fórmula, aunque evitó ampliar sobre el tema: "Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice", afirmó.

Por otra parte, negó que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se lleven mal con el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, al indicar que "es un mito". "El nivel de entendimiento y lealtad no se vio nunca en la política", indicó el presidente, quien calificó como "brillante" a su consultor el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

"No estoy por poder ni por dinero, estoy para ayudar. Trabajo para los argentinos. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo. Me encantaría ser mago pero no puedo", manifestó. En otro orden, Macri remarcó que el regreso del kirchnerismo "genera mucha incertidumbre" y pidió no volver a "las mismas mentiras". "No podemos volver atrás. La vuelta atrás genera mucha incertidumbre. No volvamos a las mismas mentiras. Heredamos una bomba. Nos vaciaron las reservas. Peor que lo que robaron en la década pasada es lo que desperdiciaron. Antes no tenían cloacas y convivían con la mierda. No medían la pobreza para no estigmatizar", precisó en otro pasaje de la entrevista.

Por otra parte, el líder de Cambiemos ratificó las decisiones económicas que lleva adelante el Gobierno: "Tuvimos un pico de inflación que nadie previó. Estamos seguros que estas medidas económicas van a ser un alivio. Nunca el FMI dio este nivel de crédito. Estamos en el rumbo correcto. Por este camino hay futuro. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo. Trabajo para los argentinos".

Sin embargo, admitió que debió "haber sido más prudente con los pronósticos" sobre cómo iban a impactar ciertas decisiones, al tiempo que señaló: "Estoy al tanto de lo que le pasa a la gente. Tenemos que cambiar el alma al país. Ochenta años no se resuelven en tres. Mi mayor adversario es el escepticismo".

