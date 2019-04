Macri: "Elegimos trabajar en un día difícil cuando otros deciden parar"

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto en provincia de Buenos Aires junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y le pegó al paro convocado por la CTA y lo sectores que responden Hugo Moyano.

“Elegimos este día para arrancar trabajando cuando otros en un momento difícil para el país deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá, trabajando, para construir un futuro mejor para todos”, dijo el presidente.

Y agregó: “Este año cumplí 60 años. Estas 6 décadas han sido marcadas por el trabajo. Soy de

"Este es un momento para demostrar cuánto coraje tenemos, cuánta convicción en este momento que los mercados están dudando si vamos a volver atrás. Se equivocan. Nosotros aprendimos de lo que pasó y los argentinos queremos encontrar nuestro lugar desde el trabajo, no queremos más mentiras, no queremos más ocultamiento", sostuvo.

También criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Sería muy fácil agarrar y dar un giro hacia atrás y tomar los recursos que tenemos y gastarlos todos hoy y comprometer las futuras generaciones, pero no lo vamos a hacer. Sería muy fácil estar en cadena nacional y obligarlos a escucharme todos los días, pero no lo vamos a hacer… O sería más fácil manejarnos con periodistas amigos y poner mucha propaganda para convencerlos de lo que hacemos o de lo que no… o ir con la gobernadora a inaugurar una obra que no se terminó para sacarnos una foto, pero eso no lo vamos a hacer porque sería volver atrás y los argentinos hemos decidido no volver atrás".