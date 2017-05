Macri en Japón: reuniones y un importante anuncio de una automotriz

En 2016, Toyota comenzó a ampliar su planta ubicada en el partido bonaerense de Zárate para fabricar los modelos Hilux Pick Up y SW4 y se comprometió a adquirir una mayor cantidad de autopartes en el mercado local para sustituir importaciones.

Según dijo Uchiyamada, la filial argentina incorporará alrededor de 1.800 empleados nuevos directos e indirectos para aumentar la producción de sus modelos Pick Up Hilux y SW4 con fines de exportación.

