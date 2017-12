"Macri es el responsable de una organización para perseguir a la oposición"

La ex presidenta Cristina Kirchner brindaba este jueves una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, donde se refirió al reciente fallo del juez federal Claudio Bonadio, quien este jueves la procesó –ordenó su desafuero como senadora y la detención preventiva– por considerar que encubrió el atentado a la Amia a través del memorando de entendimiento con Irán.

"No nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, ni nos vamos a disciplinar. Tampoco nos vamos a dejar provocar. Vamos a defender a los argentinos del brutal ajuste económico", dijo la ex mandataria.

Denunció que "el presidente Mauricio Macri es el verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición" e hizo un llamado a "responder con serenidad a este estadío judicial que no tiene antecedentes en esta etapa democrática".