Macri le ofreció a Prat Gay una embajada para que se quede en Cambiemos

"Sabemos que el peso del Estado en la economía asfixia y por eso necesitamos un Estado fuerte, musculoso y más eficiente. Necesitamos bajar la carga tributaria, entre otras cosas. Hay un menú de medidas, pero no hemos avanzado en ninguna en concreto", agregó.

Quintana, por otro lado, se refirió a las críticas en relación a los cambios en el gabinete económico: "Respeto mucho el diseño y la capacidad de liderazgo del presidente al armar equipos. Eligió un manejo coordinado y no fragmentado", dijo en diálogo con radio Mitre.

De acuerdo a lo que publica Infobae.com, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña confirmara la salida de Alfonso Prat-Gay del Ministerio de Economía, el ex titular del Banco Central se reunió con el presidente Mauricio Macri en Villa La Angostura. "Creemos que (Alfonso) es una persona de tremendo valor y ha tenido una tarea que los argentinos le tenemos que agradecer. El presidente ha tenido un diálogo para explorar distintas alternativas para que siga siendo parte de nuestro espacio. Por razones personales, Alfonso le comunicó que no tiene intenciones de irse a vivir al exterior".

El presidente Mauricio Macri le ofreció a Alfonso Prat Gay una embajada a fin de que permanezca en el gobierno de Cambiemos pero el ex ministro de Finanzas le respondió que no tenía pensado vivir en el exterior. La situación fue revelada por uno de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana.

