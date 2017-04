Macri saludó a docentes de Arroyo Seco que trabajaron a pesar del paro

Docentes de la escuela Santa María Goretti de Arroyo Seco fueron saludados por el presidente, Mauricio Macri, en su cuenta de Facebook por no adherir al paro que tuvo lugar este martes tras los incidentes violentos que se registraron en Buenos Aires. El mensaje del mandatario se viralizó en la red social.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2) que conduce Ciro Seisas, Giselle, preceptora del establecimiento educativo, explicó que quedó "sorprendida" por el mensaje del jefe de Estado. Agregó que ella le escribió al Facebook de Macri para contarle que "el 99 por ciento de los profesores" fue a trabajar a pesar de la medida de fuerza.

"No pensamos que iba a tener repercusión. Fue una sorpresa. En anteriores paros docentes nos adherimos. Esta vez nos pareció que la forma no fue la indicada, sí el reclamo. Hubo profesores que ayer no vinieron y otros que sí. Todos decidieron qué hacer con total libertad", comentó.

La preceptora de la escuela de Arroyo Seco señaló que el reclamo de los gremios "es justo" pero cuestionó la forma de protestar que se vio el domingo pasado frente al Congreso de la Nación. "Que se instalen en una carpa sin permiso no es legal. Si lo tienen, no hay problemas. Se llegó a un punto de inflexión que no sé si se solucionará pronto. No hay que perder más días de clase", concluyó.