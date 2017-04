Macri sobre el paro: "Las diferencias serán dirimidas en las elecciones"

"Cada vez se ve con más claridad quiénes queremos construir futuro, y quiénes se aferran a un pasado que no nos dio respuesta ni a la pobreza, ni al desarrollo, ni a la mejora de la calidad de la educación pública", aseveró el mandatario.

El jefe de Estado realizó las declaraciones en la casa matriz del Banco Nación, donde lanzó créditos hipotecarios a 30 años. "Siento que no paró el país; al contrario, activó lo más importante que tenemos en discusión, fue un activador del cambio, porque vimos como nunca antes una toma de conciencia, una profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro", aseveró.

