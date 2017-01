Macri sobre las inundaciones: “Hay muchos proyectos y pocas obras”

Expresó, por otro lado, su “solidaridad con las víctimas de las inundaciones” y prometió trabajar junto a intendentes y gobernadores. Anticipó que declarará la emergencia hídrica aunque no dio precisiones sobre cuántos recursos bajará la Nación a las provincias afectadas dado que el cálculo de perdidas –explicó– aún no es preciso.

“Hay que invertir en infraestructura”, insistió y destacó las obras que necesita la región no solo servirán para absorber el impacto de los temporales, sino para crear empleo.

“Hay muchos proyectos (para minimizar las inundaciones) sobre el tema que no se implementaron, llegó el momento de que lo hagamos”, enfatizó y advirtió que “este cambio en los regímenes de lluvia vino para quedarse”.

