Macri visitó el comedor de Margarita Barrientos antes de viajar al sur

"Ya es una tradición familiar. Las cosas buenas no hay que cambiarlas, hay que cambiar lo que está mal", había adelantado el presidente al hacer referencia a ese comedor donde se sirven todos los días 2600 platos de comida como contención para casi mil chicos y 500 adultos de bajos recursos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo