Macri ya tiene fecha para su primera reunión con Trump

El presidente Mauricio Macri confirmó este miércoles que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, el 27 de abril próximo, en Washington, y adelantó que "podemos alcanzar un beneficio mutuo en cooperaciones futuras", entre ambos países.

Durante una entrevista con la agencia Bloomberg, en la Residencia Presidencial de Olivos, Macri señaló: "Hablaremos sobre la relación entre ambos países, hablé por teléfono y él sabe que hemos comenzado con la administración de (Barack) Obama y continuaremos con la de él", en relación al presidente Trump.

Sobre la relación con Estados Unidos, el Presidente consideró que "habrá un beneficio muto en cooperaciones futuras", y, consultado sobre el interrogante del proteccionismo y el libre mercado, enfatizó: "Creo en la globalización y que podemos alcanzar un crecimiento en las relaciones entre ambos países".

"Primero, pienso que podemos hablar sobre la relación entre el Mercosur y Estados Unidos", dijo Macri a la agencia especializada en noticias económicas, y agregó: "Nosotros necesitamos esta relación comercial".

El jede del Estado, durante la entrevista grabada en los jardines de la quinta de Olivos, agregó: "Trabajaremos todos juntos en la relación futura y sabemos que él encontrará el modo de mejorar e incrementar las relaciones comerciales, como también para otros espacios de cooperación como el narcotráfico, el terrorismo, los tratados a favor de la paz".

Macri será el primer presidente argentino que ingrese en el salón Oval de la Casa Blanca luego de casi 14 años, cuando Néstor Carlos Kirchner se entrevistó, en julio de 2003, con el entonces presidente George W. Bush.

En el terreno político local, el presidente Macri se mostró "confiado en que vamos a ganar la elección, vamos a ser la primera minoría y vamos a tener un gran resultado".

Empero, agregó que "si no ganamos las elecciones será un fracaso", no obstante proyectar que "vamos a tener un 20 por ciento mas de bancas en el Congreso", y aclarar que "no va a ser suficiente para tener la mayoría" parlamentaria, por lo que "vamos a continuar creando espacios de diálogo" con la oposición.

En tanto, la canciller Susana Malcorra, casi al mismo tiempo que el Presidente daba la entrevista a Bloomberg, se refirió a la agenda que llevará Macri a la reunión bilateral con Trump, durante la presentación del Foro Económico Mundial, que se realiza hasta pasado mañana en nuestro país.

"Vamos a tener una agenda que incluya todos los temas bilaterales, biodiésel, las suspensión de exportar limones desde la Argentina a los Estados Unidos y otros más abarcativos", dijo .

Respecto a la renuncia de Martín Lousteau a la embajada en Washington, Malcorra indicó: "Va a ser manejada con la responsabilidad que corresponde; tenemos mecanismos cuando un embajador se va, ya que queda un enacargado de negocios, que en este caso ya está funcionando en plena capacidad".