Macristocracia, de Fernando Cibeira

Si la pregunta del libro es quién manda en la Argentina, Cibeira responde en detalle no sólo quién manda sino también por qué.

Este libro cuenta el pasado "clásico" de estos dirigentes "modernos" que han decidido subirse al escenario de la función pública. Los miembros de estas familias forman parte de un linaje que siempre ha estado cerca de las decisiones importantes de la Argentina, aunque seguramente no tan cerca como en la actualidad.

Esa posición privilegiada les permitió formarse en colegios y universidades privadas de élite y perfeccionarse en los más selectos centros de estudio, educación que les proporcionó una forma de pensar acerca del rol del Estado, del funcionamiento de la economía, de la utilidad de los distintos estamentos sociales, de los alineamientos en las relaciones internacionales, de la protección de los derechos de los trabajadores, aunque aseguren no tener ideología.

En la exhaustiva investigación de Fernando Cibeira queda en evidencia que las vidas de los principales representantes de Cambiemos no son un ejemplo de mérito personal sino que, en su gran mayoría, se trata de beneficiarios de fortunas heredadas, empezando por el propio Presidente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo