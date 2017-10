Maestra se burló de un alumno delante de toda la escuela: "Hay un meado"

Un chico no quiere ir más a su escuela de la localidad bonaerense de Hurlingham porque una de las maestras se burló porque se había orinado encima delante de todos los alumnos del establecimiento.

Faltaban quince minutos para la salida. Lucas pidió ir al baño, pero su docente le dijo que no, que se aguantara porque ya se estaba por ir de la escuela. Y no, no aguantó: se hizo encima.

No fue todo lo que le pasó. Cuando estaban todos los alumnos en fila antes de la salida, una maestra tomó el micrófono, los despidió y dijo: "Lástima que la señorita Marta tiene un 'meado'".

Desde entonces, Lucas no quiere volver a clase, la directora le pidió por carta que regrese con un mensaje polémico: "En la escuela pasa de todo". Su mamá Yésica estuvo esta mañana en la puerta de la Nº 27 Juan Manuel de Rosas y contó en TN lo que su hijo vivió.

“Mi hijo más grande me cuenta lo que había dicho la señorita Marcela de 3º grado: 'Mamá, lo dijo adelante de todos y con el micrófono abierto'”, se indignó Yésica. La escuela no lo niega, sólo dice que "están trabajando para que el chico vuelva a clase". Después de que el caso trascendió a los medios, la directora Susana aceptó hablar con la prensa: "Sólo voy a decir que estamos trabajando para que esto se solucione".

“A Lucas le pidieron por carta que vuelva, que no hay nada que no se puede solucionar”, contó su mamá. Pero para ella no basta la nota de la directora. “Quiero que haya una disculpa pública de la señorita Marcela. Todo el colegio se rió de mi hijo”, dijo Yésica.