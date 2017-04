Malcorra confirmó que Macri se reunirá con Trump

Consultada sobre el próximo embajador en norteamérica, ya que Lousteau renunció la semana pasada, dijo: "No está definido. Conversamos con Macri. Queremos definir cuál es el mejor perfil. Tomamos una pausa para definir lo mejor posible. Después de fijar una agenda tras la visita a los Estados Unidos vamos a estar en mejores condiciones".

La canciller Susana Malcorra confirmó que el 27 de abril el presidente Mauricio Macri tendrá un encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, manifestó que aún no está definido quién será el reemplazante del embajador en ese país tras la renuncia de Martín Lousteau.

