Malversión de amor

Un grupo de personas se reúne en la Clínica de los Soles a intercambiar figurillas diagnósticas. ¿Qué no haríamos? ¿De qué no seremos capaces? Con tal de sanar la absurda herida de existir. La verdad acorrala a Sonia y confiesa: todo tipo de terapias. Y en medio de la fiesta, algo en tu cara. Inhibición, síntoma y malversación de amores.

