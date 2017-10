Maradona aludió a Maldonado y llamó a “salir a la calle”

Esta vez fue en Facebook. Diego Maradona no para de revelar noticias familiares y fijar su posición sobre temas sociales y políticos. En este caso, se refirió al caso Santiago Maldonado.

En su cuenta de esa red social publicó este jueves: “Me duele que Argentina parezca estar adormecida. El pueblo tendría que salir a la calle y hacer una manifestación increíble. No puede ser que volvamos a los años donde nos secuestraban y mataban, y nadie se animaba a decir nada. Yo nunca vi a un presidente que haya viajado tanto, como este. Viaja más que un jugador de fútbol... Pero bueno, todos tenemos que hacernos cargo, y pensar bien a quién votamos. Lo del voto castigo no sirve. Hoy hay tantos corruptos, como los hubieron antes. Argentina no ha cambiado nada. Eso es un verso como el de Caperucita...”

En septiembre pasado abrió una cuenta de Instagram donde publicó una catarata de fotos y hace una semana, anunció el casamiento de su hija Dalma, en la misma plataforma.