Marcos Peña : “No queremos narcotráfico en nuestro país”

Sobre los rivales políticos de Cambiemos, el Jefe de Gabinete afirmó que el rival es la resignación y la frustración, ya que “el resto ya ha gobernado, ha hecho lo que podía hacer, y no puede ofrecer una esperanza, solo ofrece desánimo”, y añadió que solo Cambiemos ofrece hoy una esperanza de cambio y de futuro.

Añadió además que para salir adelante es necesario el generar trabajo genuino: “no hay manera de salir de la pobreza si no es generando empleo de calidad. Es un proceso, porque después de años de que se destruyera sistemáticamente la matriz generadora trabajo, hoy se está logrando generar nuevo empleo, y ejemplo de ello son las industrias de la construcción, la automotriz, la del turismo y la del campo”

En declaraciones a la prensa, al ser consultado sobre la lucha contra el narcotráfico, jefe de Gabinete enfatizó: “El mensaje nuestro es el que decía Mauricio ayer, y tenemos que ser muy terminantes en esto: No queremos narcotráfico en nuestro país”, añadiendo luego que “terminar con el narcotráfico es mejorar la policía, mejorar las cárceles, terminar con la desigualdad, es todo parte de lo mismo”.

Sobre la elección legislativa, Peña afirmó que “el resto ya ha gobernado y no puede ofrecer una esperanza, solo ofrece desánimo. Para los que les aprieta el bolsillo es difícil renovar la esperanza y el crédito al cambio, pero estamos seguros de que cuando se vota con el corazón y se entiende el camino, se llega al acompañamiento”.

Sobre las charlas con vecinos, el jefe de Gabinete expuso que “nosotros les pedimos lo mismo que ellos nos piden a nosotros: que no aflojemos” porque “el mayor rival que tenemos es la resignación, hay temas donde el vecino siente el abandono y la frustración de décadas” pero que “hace un año y medio se votó un cambio que fue salir de esa lógica en la que se vivía, y creo que muchos argentinos acompañan ese cambio”.

