Margarita Barrientos: “Ojalá que las medidas que anunció el gobierno se cumplan"

Margarita Barrientos, la referente del comedor Los Piletones cercana al presidente Mauricio Macri, se mostró preocupada por el rumbo de la economía. “Por más que dicen que los precios van a bajar, nunca bajan", se quejó y pidió que se controle que "haya stock de alimentos”.

"No pude hablar con el presidente en el último tiempo, pero ellos saben que la situación está difícil", dijo Barrientos durante una entrevista radial con FM Futurock, y agregó: “La situación está difícil, es complicada, te pone mal ver cómo aumenta la leche, el azúcar, la harina, por más que dicen que los precios van a bajar, nunca bajan".

En ese marco, la fundadora del comedor del barrio porteño de Villa Soldati agregó: "Sigo pensando, más allá de la amistad que tengo con Mauricio (Macri), que quiero que la situación cambie para todos los argentinos".

"Ojalá que las medidas que anunció el Gobierno se cumplan y que haya stock de alimentos para que la gente pueda acceder a esos precios, porque a veces vamos a comprar y no hay", sostuvo Barrientos al referirse al paquete de medidas que el Gobierno lanzó ayer para tratar de bajar la inflación.

Consultada sobre los nuevos contenedores de basura inteligentes, que impiden su apertura manual, iniciativa que lanzó el gobierno porteño, Barrientos pidió que "se recapacite, porque le quitan a los trabajadores la posibilidad de que sigan trabajando honestamente como hacen desde hace años", en referencia a los recuperadores de desperdicios.

"No es justo lo de los tachos inteligentes. El cartonero sale a trabajar, no a mendigar. Sale a poner el lomo todos los días", sentenció antes de agregar que "nosotros tenemos que facilitar las cosas y le estamos quitando a los cartoneros que no salen a joder a nadie. Que le quitemos la posibilidad de seguir trabajando no está bueno", concluyó.