“Más allá de lo personal, esto es importante para Central”

Leo Fernández sabe que se juega buena parte de su futuro como entrenador de primera división en estos cuatro partidos. Porque si su Central mejora, los dirigentes podrán hallar el consenso necesario para sostenerlo en el cargo. Aún así, el por ahora técnico interino pone el foco en lo grupal.



“Más allá de lo personal, es importante para Central. Lo viví con intensidad como todos. Es para la gente de Central”, dijo el conductos canalla en su salida del vestuario del Kempes. “Lo ganamos desde la actitud, las ganas y haber sido inteligentes para cerrar el equipo en el final. Nos pudimos quedar con 3 puntos que hacían mucha falta”, agregó.



“Fue un triunfo trabajado, sufrido por momentos. Fuimos inteligentes, los jugadores pararon la pelota cuando debían hacerlo, enfriaron el partido cuando fue necesario. Eso también es importante para el funcionamiento del equipo”, añadió.



Sobre la mayor tenencia de la T , expresó: “Tampoco generaron gran dominio más allá de esa tenencia. A partir de cerrar el equipo, no encontraron tantos espacios. Y si bien Jermías actuó bien, podríamos haber aumentado de pelota parada. Haber jugado de esta manera y terminar con diez tiene un sabor especial”.



Sobre los casos puntuales de Coscia, expulsado, y Ledesma, comentó: “La jugada de Agustín fue una pelota dividida, disputada, pero es un juvenil y es una lástima porque arrancaba como titular y aparte era importante terminar con once”.



“Jeremías venía demostrando en reserva y en la Copa Santa Fe. No es que uno no se equivoca, lo más satisfactorio es su rendimiento”, dijo.



Según Fernández, el éxito sirve “porque genera confianza entre nosotros, y sobre todo del plantel hacia nosotros, porque cuando decís algo, te empiezan a mirar de otra manera. Vamos a necesitar de todos, experiencia y juventud. Y el que esté mejor va a jugar. Desde esta actitud podemos empezar a sembrar cosas lindas”.



“Los jugadores, ahora, empiezan a generar confianza, se empiezan a sentir más cómodos. Al ganar es más sencillo corregir. En la semana tuvimos una recepción muy buena y le agradezco al plantel. Venían dolidos, golpeados”.



Y cerró acerca de su futuro: “Nosotros seguimos partido tras partido. Nosotros les dijimos a los dirigentes que íbamos a dar una mano y después del partido con Newell’s, íbamos a charlar otra vez”.