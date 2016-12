Mascotas de vacaciones: qué hacer ante un viaje

El alimento y el agua en el lugar de vacaciones es otro factor clave: lo más conveniente es llevarle su propio alimento balanceado desde casa, porque es probable que en destino no se consiga el mismo, se termine comprando otro de inferior calidad y esa situación concluya con la mascota afectada por una diarrea.

Es importante no alimentarlo de más antes de emprender el recorrido, pero de todas formas organizar paradas a lo largo de la ruta para que pueda hacer sus necesidades.

Por empezar, en el vehículo, los animales deben ir sujetados al igual que las personas. Existen arneses especiales para asegurarlos al asiento y evitar así un mal mayor en caso de accidente. No se recomienda colocarlos en jaulas –no están habituados a esa situación–, a menos que se trate de un gato, especie que podía adaptarse mejor.

Si dejarlo con alguien en casa no es posible o si se prefiere, en cualquier caso, llevar al perro de viaje, se abre un nuevo abanico de consejos a tener en cuenta, no sólo para el traslado hasta destino sino también para la estadía afuera.

Según indicó a Rosario3.com el veterinario Federico Bonino, ésa es la mejor opción para el animal, ya que, por lo general, “está acostumbrado a pasar varias horas solo en el hogar” y así no sentirá tanto el impacto. Es decir, es preferible “no cambiarle su hábitat” aunque pueda extrañar a sus dueños.

Llega el momento de salir de vacaciones y además de encargarse del viaje, el alojamiento y otros menesteres propios de ese placentero trajín, quienes tienen mascotas deben definir qué hacer con ellas. Y no da lo mismo cualquier opción.

