Mataron en Milán al sospechoso del ataque en Berlín

El ministro no ha querido dar más detalles debido a que está en marcha una investigación y lo único que se ha desvelado es que el tunecino había llegado a Milán esa misma noche procedente de Turín, donde había llegado procedente de Chambery, en Francia.

Según informó EFE, Scata patrullaba las calles de Milán con su compañero Cristian Movio, de 36 años, cuando éste resultó herido en un hombro por un disparo de Amri y tuvo que ser ingresado en un hospital de Monza donde será operado, aunque su vida no corre peligro.

