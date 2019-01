Matías Beares: “No soy obeso, soy gordito”

El juez de línea Matías Beares, quien intentó separar un fuerte cruce entre dos futbolistas durante el partido entre Central y Huracán, se defendió de los comentarios que surgieron sobre su cuerpo, a raíz de las imágenes que circularon de ese momento. "La ropa tampoco ayuda", argumentó.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de Todo Noticias (TN), el lineman trató de disipar un fuerte cruce entre dos futbolistas durante el encuentro deportivo del sábado pasado. El momento fue grabado y muchos comenzaron a cuestionar su estado físico.

La acción se dio a siete minutos para el final, cuando Néstor Ortigoza y Federico Mancinelli fueron expulsados por agarrase a trompadas, en una gresca que involucró a varios jugadores y que empezó por un pelotazo del hombre de Central. Beares intervino y quedó en medio del tumulto, aunque eso pasó a un segundo plano.

"Yo suelo bancarme las críticas, no soy obeso, soy gordito", afirmó en diálogo con el programa De Fútbol Se Habla Así, programa de DirecTV. "Mientras sean de buena leche no pasa nada, puede ser que haya gente que diga 'está un poco excedido'... no pasa nada. Me extraña que sean ex árbitros los que apuntan eso", dijo. Javier Castrilli fue uno de lo más críticos en las redes sociales.

Basta observar la silueta de este asistente (Beares su apellido) para darse cuenta el nivel del arbitraje en el fútbol argentino. Quo vadis... pic.twitter.com/RHNoS7KCLH — Javier Castrilli (@castrillijavier) 27 de enero de 2019

"No es mi mejor versión ésta, está claro, la ropa tampoco ayuda. Lo que no me gusta es que ex árbitros salgan a opinar de esta manera cuando tampoco dejaron mucho. Me da bronca que no se hable de los aciertos o errores. Si yo erraba por un metro me la tengo que bancar", finalizó.