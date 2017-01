Mató a su novia de un tiro tras quedar libre por tenencia ilegal de armas

Las fuentes agregaron que el homicida interpuso un cubrecama entre el arma de fuego y la cabeza de la chica para que el disparo no sea escuchado desde el exterior de la casa, la cual es bastante precaria y lo que ocurre dentro de la misma queda fácilmente expuesto.

Sin embargo, cuando los policías fueron a buscar a "Pucho" no lo pudieron localizar en los lugares que solía frecuentar, por lo que continuaron las diligencias hasta que este sábado fue atrapado.

