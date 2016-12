Mató al novio de su ex, la apuñaló a ella y se suicidó

Al ver que su ex mujer escapaba del lugar, Godoy, utilizando el mismo cuchillo con el que atacó a su ex pareja y al novio de ésta, se produjo un corte en el cuello, que le provocó la muerte en forma instantánea.

Godoy persiguió a su ex mujer y, tras alcanzarla también la apuñaló siete veces delante de la vista de numerosas personas que paseaban por el lugar o se encontraban en los bares y pizzerías de la zona.

Según testigos presenciales, tras una breve y violenta discusión el agresor le aplicó varias puñaladas al novio de su ex pareja, llamado José Iglesias, mientras la mujer trataba de huir del lugar pidiendo auxilio a los gritos.

Un hombre asesinó a cuchillazos a la nueva pareja de su ex mujer, apuñaló y dejó malherida a ella y luego se degolló con el mismo cuchillo. El hecho sucedió en la medianoche del domingo en la ciudad entrerriana de Nogoyá.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo