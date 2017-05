Concierto homenaje a Gustavo Cerati. Fabricio Zero (guitarra y voz), Marcos Ribak (guitarras), Manuel Camarasa (bajo y coros), Daniel Menegozzi (batería y percusión). Un concierto en el cual se puede apreciar toda la trayectoria de este gran artista (desde su renombrada agrupación Soda Stereo hasta su etapa solista inclusive) ya que su producción mantuvo un excelente nivel de calidad de principio a fin de su obra.

