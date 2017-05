Mendoza impulsa ley que obliga a trabajar a los presos

Finalmente, pidió a los presentes "orientar la acción pública sin mezquindades detrás de objetivos superiores que mejoren la calidad de vida de la gente ya que no es tiempo para disputas ciegas", y los desafió "a ver si con la riqueza conceptual que brinda la diversidad, somos capaces de ponernos por encima de nosotros mismos para trabajar juntos en la misión de volver a hacer grande a Mendoza".

"Mi gobierno no va a parar hasta que los delincuentes sepan que salir a delinquir tiene costos durísimos para ellos y ya no para los ciudadanos decentes", afirmó.

