Messi: "El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poco más"

Lionel Messi volvió a hablar. Después de la eliminación en el Mundial de Rusia, no lo había vuelto a hacer con un medio argentino. Y este viernes, sostuvo casi una hora de charla con los periodistas Martín Souto y Pablo González en el programa El que abandona no tiene premio (Radio FM 947).

Sus declaraciones principales, tema por tema:

Rusia 2018: "Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la Selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. Del principio venía mala, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el mundial y antes también"



El silencio tras la eliminación en Rusia: "En ese momento no tenía ganas de nada. Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia e intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho. Lo tenía que hacer para seguir, intenté aislarme de todo , de alejarme de la Selección. Mirarlo desde otro lado, pasar el tiempo y enfriarme".

El dolor por la derrota ante Francia: "Nos pegó duro a todos por como venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber levantado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso".





El faltazo ante Marruecos: "No había nada arreglado de antemano faltar con Marruecos, fui con la idea de jugar los dos partidos. No mentí, siempre me cuesta más recuperarme y tengo dolores y el técnico decidió que me tome el descanso para intentar recuperarme y no agravar la lesión. La pubalgia es complicada, no se va de un día para el otro, me encuentro mejor pero no la limpié del todo".



El periodismo y la selección: "Se dijeron muchas barbaridades y mentiras de esta generación. Se consiguieron cosas extraordinarias: si bien no pudimos levantar la copa, llegamos a la final del mundo, dos finales de Copa América. No es fácil eso. La verdad, siempre tuvimos quilombos con el periodismo. Por eso también en un momento intentamos dejarlo de lado y no hablar".



Su supuesta injerencia en las convocatorias a la selección: "Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el Pipa (Higuaín), Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca".



El deseo de revancha con la albiceleste: "Quedaron en el camino muchos, pero hay que seguir intentándolo, tenemos más oportunidades. Viene una Copa América ahora, encima pusieron otra más, ja, nos dan más chances todavía. Hay que intentarlo, Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás no era ese el momento y llegará en algún otro".





El supuesto "vacío" a Icardi: "No sé por qué dijo eso. Con Icardi tuve dos partidos, me agarró la época donde me lesioné. No sé qué le pasó para que diga eso, cuando vas a un grupo nuevo, hay gente más grande, más joven, y cada uno va a haciendo su grupo, hace más afinidad con uno u otro. Yo veía a Henize, el Ratón, Román. Con ellos no me juntaba, pero no por eso me llevaba mal".

Su retiro: "Lo voy a estirar todo lo que pueda, es lo único que supe hacer siempre. Y lo disfruto hasta el día de hoy. Ojalá pueda seguir disfrutando y cuando no me pase más, lo haré con amigos, con mis hijos. Será hasta donde tenga que ser".

El mejor del mundo, aparte de él: "Hoy por hoy, es difícil elegir uno. Ney, Mbappé, Hazard, Suárez, el Kun. A Cristiano lo saqué, lo metí conmigo. Cualquiera de ellos".

Cristiano en la Liga española: "Era lindo, si bien nos tocó sufrirlo y ver que levantaba copas y daba bronca, era lindo tenerlo en nuestra liga, por el brillo que le daba".

El mensaje a los argentinos que no lo quieren: "No puedo decirles nada, yo juego para mi, para mi familia y mis compañeros y el que me quiere y disfruta de lo que hago. El que no me quiere, lamentablemente me va a tener que seguir aguantando un poco más".