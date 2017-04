Mi Bici tu bici será gratis por el Día Mundial de la Bicicleta

Desde la Municipalidad recordaron que “la iniciativa de fortalecer una ciudad donde la bici sea una opción más de traslado está enmarcada en el Plan Integral de Movilidad (2010) y refrendado en el Pacto de la Movilidad, sintetizando sus principios en tres grandes objetivos: “La promoción del transporte público masivo; el desarrollo del transporte no motorizado; y la disuasión del transporte motorizado privado””.

La concejala María Eugenia Schmuck presentó una iniciativa para que todos los 19 de abril –Día Mundial de la Bicicleta–, "Mi Bici Tu Bici" sea gratuito para toda la red de usuarios. Según comunicaron desde la Municipalidad de Rosario, este miércoles no habrá que pagar para utilizar el sistema público, además que está prevista una agenda de actividades especiales para conmemorar la fecha.

