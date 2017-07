Mientras espera más refuerzos, Llop ya muestra las cartas

Los dirigentes siguen gestionando por los refuerzos que le faltan al conductor rojinegro. El defensor central que interesa es Danilo Ortiz, zaguero de Godoy Cruiz por quien intentan convencer a los mendocinos de cederlo a préstamo; hasta ahora, no ceden en su intención de vender la parte que tienen (50%) en medio millón de dólares.Además, en el Parque mantienen la esperanza de que Extremadura acepte prestarles a Giovani Zarfino, pese a que esta semana su representante prácticamente lo descartó. Y afirman que en estos días anunciarán la contratación de un nuevo delantero (hasta acá, llegaron Guevgeozian y Opazo, además del volante ofensivo Sarmiento).

Newell's afrontará este sábado su primer amistoso formal de del ciclo de Juan Manuel Llop. En horas de la mañana, jugará dos cotejos de 60 minutos cada uno contra Talleres en Córdoba, en los que el Chocho empezará a mostrar cuál es la formación y la idea futbolística que baraja para esta temporada. Durante la semana, ya plantó un equipo que tuvo a estos once: Nelson Ibáñez; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz, Milton Valenzuela; Joel Amoroso, Jalil Elías, Braian Rivero, Héctor Fertoli; Brian Sarmiento, Mauro Guevgeozian. De esta alineación, se destaca la ausencia de Luciano Pocrnjic, que arrastra una molestia muscular y no viaja para ser preservado. Tampoco formará parte del grupo Nery Leyes, que acaba de sumarse al grupo. El plantel viaja este viernes tras el almuerzo y se alojará en el hotel Neper de la capital cordobesa. El primer encuentro será a las 9.30, mientras que para las 10.30 está previsto el segundo juego.

