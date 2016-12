Ministro jujeño justificó la agresión policial a una diputada

El ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy justificó la represión de la Policía de esa provincia a personas que quedaron afuera de la última audiencia de un juicio contra Milagro Sala el pasado miércoles. Sobre la agresión sufrida por parte de la diputada nacional Mayra Mendoza, dijo: "Hay fotos y videos que muestran lo histérica que estaba. Es evidente que quería saltar las vallas".

Agustín Perassi, funcionario jujeño, manifestó que "en Buenos Aires se habla de una agresión a una diputada nacional, pero la diputada no tenía ningún cartel que decía que era diputada". "Era una persona que estaba agresiva golpeando a otra gente", expresó.

El ministro de Gobierno y Justicia jujeño también comentó que "es fácil culpar a la Policía desde lejos por actuar, cuando los que originan los altercados son otros". "Después pasan a ser mártires de la película", sostuvo en diálogo con Radio El Mundo.

Perassi consideró que hay "exageración y desconocimiento de las cosas" que suceden en Jujuy. A su vez, añadió que en Buenos Aires "se hablan un montón de cosas que las ven de otra manera a como se ven" en esa provincia.

"Intencionadamente están tratando de generar un clima de violencia en Jujuy que estaba desapareciendo. Lo que está ocurriendo no es bueno, no nos simpatiza, no nos gusta", finalizó el funcionario.