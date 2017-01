Mirtha: “ Mi mamá preparaba sánguches de atún para ir a la playa”

“Me acuerdo que mi mamá preparaba sánguches de atún, huevo duro y milanesa para ir a la playa”, destacó orgullosa. “La Bristol es única, no existe en ningún otro país del mundo”, sumó conmovida por los recuerdos de su infancia.

Durante su programa del mediodía, la conductora señaló: “Amo esta ciudad, la amo con el corazón”, destacó Mirtha Legrand ayer al mediodía desde su programa televisivo. “Vengo desde que tengo uso de razón y nadie me paga nada para decir lo que estoy diciendo, eh”, aclaró.

